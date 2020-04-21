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Количество больных коронавирусом в России перевалило за 50 тысяч

Вторник, 21 апреля 2020, 11:25
Количество больных коронавирусом в России перевалило за 50 тысяч

За последние сутки в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах.

Источник: Стопкоронавирус.рф, Медуза

Детали: Отмечается, что 2567 из них (45,5%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 427 человек.

Всего в стране зарегистрировано 52 763 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3873 человек.

За сутки умер 51 человек с коронавирусом, что стало рекордным значением с начала эпидемии в России. Всего в стране умерли 456 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России к 21 апреля проведено более 2,14 миллиона тестов на коронавирус (+90 тысяч тестов за сутки).

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Темы: коронавирусРосcия
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