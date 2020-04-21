Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони хоче купити пожежних автоцистерн на 200 мільйонів

Вівторок, 21 квітня 2020, 11:33
Міноборони хоче купити пожежних автоцистерн на 200 мільйонів

Міністерство оборони 16 квітня оголосило тендер на закупівлю пожежних машин спеціального призначення очікуваною вартістю 200 мільйонів гривень.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"

Деталі: Міноборони планує замовити 25 пожежних автоцистерн важкого типу 2020 року виготовлення на шасі підвищеної прохідності 6х6 2019-2020 року випуску за очікуваною ціною 8 мільйонів гривень.

Об’єм поліпропіленової цистерни має бути не менше 12 320 л, з яких не менше 11 000 літрів – для води та не менше 1 320 л – для піноутворювача. Машини мають поставити до кінця року.

Для участі в торгах потрібно надати аналогічний договір за останні 3 роки про поставку пожежних автомобілів із цистернами з полімерних матеріалів із подачею вогнегасних речовин в осередок пожежі на ходу.

Також замовник має показати зразок такого автомобіля, який був виготовлений/поставлений за останні три роки. Бажано, щоб він знаходився в Києві.

Тендерні пропозиції очікують до 5 травня, самі аукціони заплановані на 6 травня.

За даними "Наших грошей", у 2017 році Міноборони закупило менші пожежні автоцистерни спеціального призначення на шасі 4х4 на суму 106,81 мільйона гривень.

Із цих коштів ТОВ "Компанія Тітал" отримало 46,33 мільйона гривень, ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина" – 42,03 мільйона гривень та ТОВ "ПВК "Конструкторське бюро пожежних та спеціальних машин" – 18,45 мільйона гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Міноборонидержзакупівлі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Міноборони
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до "Градів" – Міноборони
Останні новини
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
Усі новини...
Реклама: