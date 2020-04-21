Міноборони хоче купити пожежних автоцистерн на 200 мільйонів

Міністерство оборони 16 квітня оголосило тендер на закупівлю пожежних машин спеціального призначення очікуваною вартістю 200 мільйонів гривень.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"

Деталі: Міноборони планує замовити 25 пожежних автоцистерн важкого типу 2020 року виготовлення на шасі підвищеної прохідності 6х6 2019-2020 року випуску за очікуваною ціною 8 мільйонів гривень.

Об’єм поліпропіленової цистерни має бути не менше 12 320 л, з яких не менше 11 000 літрів – для води та не менше 1 320 л – для піноутворювача. Машини мають поставити до кінця року.

Для участі в торгах потрібно надати аналогічний договір за останні 3 роки про поставку пожежних автомобілів із цистернами з полімерних матеріалів із подачею вогнегасних речовин в осередок пожежі на ходу.

Також замовник має показати зразок такого автомобіля, який був виготовлений/поставлений за останні три роки. Бажано, щоб він знаходився в Києві.

Тендерні пропозиції очікують до 5 травня, самі аукціони заплановані на 6 травня.

За даними "Наших грошей", у 2017 році Міноборони закупило менші пожежні автоцистерни спеціального призначення на шасі 4х4 на суму 106,81 мільйона гривень.

Із цих коштів ТОВ "Компанія Тітал" отримало 46,33 мільйона гривень, ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина" – 42,03 мільйона гривень та ТОВ "ПВК "Конструкторське бюро пожежних та спеціальних машин" – 18,45 мільйона гривень.