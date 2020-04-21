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Минобороны хочет купить пожарных автоцистерн на 200 миллионов

Вторник, 21 апреля 2020, 11:33
Минобороны хочет купить пожарных автоцистерн на 200 миллионов

Министерство обороны 16 апреля объявило тендер на закупку пожарных машин специального назначения ожидаемой стоимостью 200 миллионов гривен.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"

Детали: Минобороны планирует заказать 25 пожарных автоцистерн тяжелого типа 2020 производства на шасси повышенной проходимости 6х6 2019-2020 года выпуска по ожидаемой цене 8 миллионов гривен.

Объем полипропиленовой цистерны должен быть не менее 12 320 л, из которых не менее 11 000 литров – для воды и не менее 1320 л – для пенообразователя. Машины должны поставить до конца года.

Для участия в торгах необходимо предоставить аналогичный договор за последние 3 года о поставке пожарных автомобилей с цистернами из полимерных материалов с подачей огнетушащих веществ в очаг пожара на ходу.

Также заказчик должен показать образец такого автомобиля, который был изготовлен/поставлен за последние три года. Желательно, чтобы он находился в Киеве.

Тендерные предложения ожидают до 5 мая, сами аукционы запланированы на 6 мая.

По данным "Наших грошей", в 2017 году Минобороны закупило меньшие пожарные автоцистерны специального назначения на шасси 4х4 на сумму 106,81 миллиона гривен.

Из этих средств ООО "Компания Титал" получило 46,33 миллиона гривен, ООО "Промышленная компания "Пожмашина" – 42,03 миллиона гривен и ООО "ППК "Конструкторское бюро пожарных и специальных машин" – 18,45 миллиона гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороныгосзакупки
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