У Києві майже 900 випадків коронавірусу, за добу померли двоє

У Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу коронавірус у столиці підтвердили ще в 42 осіб, двоє людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

Пряма мова: "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 42 людини. З них – 4 медики. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще 2 летальних випадки. Загалом у Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання на COVID-19".

Деталі: Минулої доби захворіли: 15 жінок віком від 25 до 67 років та дівчинка 7 років. І 25 чоловіків від 18 до 72 років, а також хлопчик, якому 5 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Відповідаючи на запитання щодо гендерного розподілу хворих, Кличко зазначив, що з 892 зареєстровних випадків, коронавірус зафіксовано у 502 чоловіків. Це понад 56%. Та 390 – у жінок. Це трохи менше 44%. З 19 киян, які померли від коронавірусу - 13 чоловіків та 6 жінок.