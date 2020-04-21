Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві майже 900 випадків коронавірусу, за добу померли двоє

Вівторок, 21 квітня 2020, 12:09
У Києві майже 900 випадків коронавірусу, за добу померли двоє

У Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу коронавірус у столиці підтвердили ще в 42 осіб, двоє людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

Пряма мова: "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 42 людини. З них – 4 медики. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще 2 летальних випадки. Загалом у Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання на COVID-19".

 

Деталі: Минулої доби захворіли: 15 жінок віком від 25 до 67 років та дівчинка 7 років. І 25 чоловіків від 18 до 72 років, а також хлопчик, якому 5 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Відповідаючи на запитання щодо гендерного розподілу хворих, Кличко зазначив, що з 892 зареєстровних випадків, коронавірус зафіксовано у 502 чоловіків. Це понад 56%. Та 390 –  у жінок. Це трохи менше 44%. З 19 киян, які померли від коронавірусу - 13 чоловіків та 6 жінок. 

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
Усі новини...
Реклама: