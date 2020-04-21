В Киеве почти 900 случаев коронавируса, за сутки умерли двое

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Вторник, 21 апреля 2020, 12:09

В Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 42 человек, два человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "Число киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 42 человека. Из них - 4 медики. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19".

 

Детали: За прошедшие сутки заболели: 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет и девочка 7 лет. И 25 мужчин от 18 до 72 лет, а также мальчик, которому 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Украинская правда
Темы: коронавирус Киев


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