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657 людей стратили у світі за минулий рік, Китай приховує дані

Вівторок, 21 квітня 2020, 12:13
657 людей стратили у світі за минулий рік, Китай приховує дані

У 2019 році у світі стратили щонайменше 657 людей, це були смертні кари у 20 країнах.

Джерело: звіт правозахисної організації "Amnesty International", опублікованого 21 квітня

Деталі: П'ятірку "лідерів" у 2019 році склали: Китай (тисячі страт); Іран (не менше 251); Саудівська Аравія (184); Ірак (щонайменше 100) та Єгипет (не менше 32).

У Китаї, за оцінками Amnesty International, стратили "тисячі" людей. Однак КНР приховує ці дані – тож офіційних даних про кількість страчених немає.

Іран, Північна Корея та В'єтнам обмежують доступ до інформації про смертну кару, тож дані не точні.

 

В Ірані стратили 251 людину, з них четверо були неповнолітніми.

У Саудівській Аравії смертної кари зазнали 184 людей. Це були 6 жінок та 178 чоловіків, трохи більше половини з яких були іноземними громадянами. Це найбільша кількість страт у цій країні протягом часу спостереження. У 2018 році там стратили 149 осіб.

Влада Саудівської Аравії використовує смертну кару проти дисидентів.

Саудівська Аравія, Ірак, Південний Судан та Ємен стратили більше людей у ​​2019 році, ніж у 2018 році.

В Іраку за минулий рік стратили удвічі більше, ніж роком раніше – щонайменше сто людей.

Хоча загалом офіційних страт стало менше: 657 у 2019 році порівняно з 690 у 2018 році.

В Афганістані вперше з 2010 року не проводили страт.

"Amnesty International" закликає всі країни відмовитися від смертної кари.

Довідково: У всьому світі 106 країн скасували смертну кару за законом за всі злочини, а 142 країни скасували смертну кару за законом чи на практиці.

Законодавство України виключає смертну кару.

"Українська правда" в Threads

Теми: права людинисвіт
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