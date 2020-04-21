657 человек казнили в мире за прошлый год, Китай скрывает данные

В 2019 году в мире казнили не менее 657 человек, это были смертные казни в 20 странах.

Источник: отчет правозащитной организации "Amnesty International", опубликованный 21 апреля

Детали: Пятерку "лидеров" в 2019 году составили: Китай (тысячи казней) Иран (не менее 251) Саудовская Аравия (184), Ирак (не менее 100) и Египет (не менее 32).

В Китае, по оценкам Amnesty International, казнили "тысячи" людей. Однако КНР скрывает эти данные - так что официальных данных о количестве казненных нет.

Иран, Северная Корея и Вьетнам ограничивают доступ к информации о смертной казни, поэтому данные не точны.

В Иране казнили 251 человек, из них четверо были несовершеннолетними.

В Саудовской Аравии смертной казни подверглись 184 человека. Это были 6 женщин и 178 мужчин, чуть больше половины из которых были иностранными гражданами. Это самое большое количество казней в этой стране за время наблюдения. В 2018 году там казнили 149 человек.

Власти Саудовской Аравии использует смертную казнь против диссидентов.

Саудовская Аравия, Ирак, Южный Судан и Йемен казнили больше людей в 2019 году, чем в 2018 году.

В Ираке за прошлый год казнили вдвое больше, чем годом ранее, – не менее ста человек.

Хотя в целом официальных казней стало меньше: 657 в 2019 году по сравнению с 690 в 2018 году.

В Афганистане впервые с 2010 года не проводили казней.

"Amnesty International" призывает все страны отказаться от смертной казни.

Справка: Во всем мире 106 стран отменили смертную казнь по закону за все преступления, а 142 страны отменили смертную казнь по закону или на практике.

Законодательство Украины исключает смертную казнь.