Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

657 человек казнили в мире за прошлый год, Китай скрывает данные

Вторник, 21 апреля 2020, 12:13
657 человек казнили в мире за прошлый год, Китай скрывает данные

В 2019 году в мире казнили не менее 657 человек, это были смертные казни в 20 странах.

Источник: отчет правозащитной организации "Amnesty International", опубликованный 21 апреля

Детали: Пятерку "лидеров" в 2019 году составили: Китай (тысячи казней) Иран (не менее 251) Саудовская Аравия (184), Ирак (не менее 100) и Египет (не менее 32).

В Китае, по оценкам Amnesty International, казнили "тысячи" людей. Однако КНР скрывает эти данные - так что официальных данных о количестве казненных нет.

Иран, Северная Корея и Вьетнам ограничивают доступ к информации о смертной казни, поэтому данные не точны.

 

В Иране казнили 251 человек, из них четверо были несовершеннолетними.

В Саудовской Аравии смертной казни подверглись 184 человека. Это были 6 женщин и 178 мужчин, чуть больше половины из которых были иностранными гражданами. Это самое большое количество казней в этой стране за время наблюдения. В 2018 году там казнили 149 человек.

Власти Саудовской Аравии использует смертную казнь против диссидентов.

Саудовская Аравия, Ирак, Южный Судан и Йемен казнили больше людей в 2019 году, чем в 2018 году.

В Ираке за прошлый год казнили вдвое больше, чем годом ранее, – не менее ста человек.

Хотя в целом официальных казней стало меньше: 657 в 2019 году по сравнению с 690 в 2018 году.

В Афганистане впервые с 2010 года не проводили казней.

"Amnesty International" призывает все страны отказаться от смертной казни.

Справка: Во всем мире 106 стран отменили смертную казнь по закону за все преступления, а 142 страны отменили смертную казнь по закону или на практике.

Законодательство Украины исключает смертную казнь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: права человекамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
права человека
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Омбудсмен объяснила подлость РФ в отношении похищенных украинских детей
ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав однополых пар
Последние новости
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
Все новости...
Реклама: