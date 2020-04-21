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В Україні буде прохолодно і сухо, можливі заморозки

Вівторок, 21 квітня 2020, 12:37
В Україні буде прохолодно і сухо, можливі заморозки
Ельдар Сарахман, УП

Найближчої доби суху, а в більшості областей і прохолодну погоду в Україні буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу в Україні опадів не буде. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в східних, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні грунту 0-3°; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 18°.

У Києві 22 квітня - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

У четвер в Україні без опадів, лише вдень у північних областях місцями можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Закарпаття, заморозки на поверхні грунту 0-3°; вдень 12-17° тепла.

У Києві 23 квітня - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 15-17°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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