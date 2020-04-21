В Украине будет прохладно и сухо, возможны заморозки

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Вторник, 21 апреля 2020, 12:37
Эльдар Сарахман, УП

В ближайшие сутки сухую, а в большинстве областей и прохладную погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентр.а

Детали: В среду в Украине осадков не будет. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве 22 апреля - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

В четвер в Украине без осадков, лишь днем в северных областях местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 12-17° тепла.

В Киеве 23 апреля - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17° .

Темы: погода


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