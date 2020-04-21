Музейники проти відкриття музеїв до кінця карантину

Художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд заявив, що музейне співтовариство просить владу не відкривати музеї до закінчення карантину.

Джерело: пост Ройтбурда у Facebook у відповідь на заяву міністра охорони здоров'я про можливе пом'якшення обмежень для громадян попри продовження карантину

Пряма мова: "Шановний Максиме Степанов! Введення карантину стало ударом для музеїв. Але їх відкриття до кінця карантину може стати ще більшим ударом.

У кожному залі музею повинні бути доглядачі. Усі вони люди похилого віку, які, як правило, живуть у віддалених районах міст. Зараз вони на самоізоляції.

Якщо запускати музеї, особливо в великих містах, то це спричинить витрати на транспорт для доглядачів, що перевищують не тільки їхні зарплати, а й те, що музеї могли б заробити в умовах обмеженої кількості відвідувачів та неможливості проведення лекцій, екскурсій, дитячих програм та інших масових заходів.

Крім того, не хотілося б ставити під удар їхнє здоров'я.

Можливо, для невеликих музеїв у невеликих містах цієї проблеми не існує. але в Києві, в Одесі, Львові, Дніпрі музеї до цього не готові. Я говорив із колегами з цих міст – і наші позиції повністю збіглися.

Музейна спільнота просить вас переглянути рішення про відкриття музеїв. Думаю, розумніше було залишити його на розсуд музеїв. Можливо, деякі музеї могли б відкритися в обмеженому режимі. У будь-якому випадку, це повинен вирішувати кожен конкретний музей самостійно.

У цілому по країні сьогодні відкривати музеї неможна. Сподіваюся на Ваше розуміння".

Цьому передувало: Голова МОЗ Максим Степанов заявив 21 квітня, що на найближчому засіданні Кабінету міністрів МОЗ запропонує продовжити карантин до 12 травня, однак і дещо пом'якшити обмеження: наприклад, дозволити прогулянки в парках, походи в музеї чи бібліотеки – при використанні масок, дотриманні дистанції і відсутності симптомів хвороби.