Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Музейники проти відкриття музеїв до кінця карантину

Вівторок, 21 квітня 2020, 13:07
Музейники проти відкриття музеїв до кінця карантину

Художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд заявив, що музейне співтовариство просить владу не відкривати музеї до закінчення карантину.

Джерело: пост Ройтбурда у Facebook у відповідь на заяву міністра охорони здоров'я про можливе пом'якшення обмежень для громадян попри продовження карантину

Пряма мова: "Шановний Максиме Степанов! Введення карантину стало ударом для музеїв. Але їх відкриття до кінця карантину може стати ще більшим ударом.

У кожному залі музею повинні бути доглядачі. Усі вони люди похилого віку, які, як правило, живуть у віддалених районах міст. Зараз вони на самоізоляції.

Якщо запускати музеї, особливо в великих містах, то це спричинить витрати на транспорт для доглядачів, що перевищують не тільки їхні зарплати, а й те, що музеї могли б заробити в умовах обмеженої кількості відвідувачів та неможливості проведення лекцій, екскурсій, дитячих програм та інших масових заходів.

Крім того, не хотілося б ставити під удар їхнє здоров'я.

Можливо, для невеликих музеїв у невеликих містах цієї проблеми не існує. але в Києві, в Одесі, Львові, Дніпрі музеї до цього не готові. Я говорив із колегами з цих міст – і наші позиції повністю збіглися.

Музейна спільнота просить вас переглянути рішення про відкриття музеїв. Думаю, розумніше було залишити його на розсуд музеїв. Можливо, деякі музеї могли б відкритися в обмеженому режимі. У будь-якому випадку, це повинен вирішувати кожен конкретний музей самостійно.

У цілому по країні сьогодні відкривати музеї неможна. Сподіваюся на Ваше розуміння".

Цьому передувало: Голова МОЗ Максим Степанов заявив 21 квітня, що на найближчому засіданні Кабінету міністрів МОЗ запропонує продовжити карантин до 12 травня, однак і дещо пом'якшити обмеження: наприклад, дозволити прогулянки в парках, походи в музеї чи бібліотеки – при використанні масок, дотриманні дистанції і відсутності симптомів хвороби.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкультураОдесаМОЗкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
Усі новини...
Реклама: