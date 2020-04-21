Музейщики против открытия музеев до конца карантина

Художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд заявил, что музейное сообщество просит власти не открывать музеи до окончания карантина.

Источник: пост Ройтбурда в Facebook в ответ на заявление министра здравоохранения о возможном смягчении ограничений для граждан, несмотря на продление карантина

Прямая речь: "Уважаемый Максим Степанов! Введение карантина стало ударом для музеев. Но их открытие до конца карантина может стать еще большим ударом.

В каждом зале музея должны находиться смотрители. все они пожилые люди, как правило, живущие в отдаленных районах городов. Сейчас они на самоизоляции.

Если запускать музеи, особенно в больших городах, то это повлечет расходы на транспорт для смотрителей, превышающие не только их зарплаты, но и то, что музей могли бы заработать в условиях ограниченной посещаемости и невозможности проведения лекций, экскурсий, детских программ и других массовых мероприятий.

Кроме того, не хотелось бы ставить под удар их здоровье.

Возможно, для небольших музеев в небольших городах этой проблемы не существует. Но в Киеве, в Одессе, Львове, Днепре музеи к этому не готовы. Я говорил с коллегами из этих городов – и наши позиции полностью совпали.

Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно.

В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя. Надеюсь на Ваше понимание"

Этому предшествовало: Глава МОЗ Максим Степанов заявил 21 апреля, что на ближайшем заседании Кабинета министров Минздрав предложит продлить карантин до 12 мая, однако несколько смягчить ограничения: например, позволить прогулки в парках, походы в музеи или библиотеки – при использовании масок, сохранения дистанции и отсутствии симптомов болезни..