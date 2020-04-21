Україна погіршила оцінку в "Індексі свободи преси", але вперше з 2009 року увійшла в сотню

Україна вперше з 2009 року увійшла в сотню "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів". Країна піднялася на шість позицій – на 96 місце.

Джерело: Радіо свобода з посиланням на "Індекс свободи преси" від організації "Репортери без кордонів"

Деталі: Україна погіршила свою оцінку на 0,06 бала й тепер її індекс – 32,52 (чим нижче число, тим кращим вважається результат). Тобто просування України в рейтингу відбулося за рахунок гірших показників інших держав.

"Репортери без кордонів" вказують на недофінансування Суспільного мовлення. Також організація зазначає, що потрібно знижувати вплив олігархів на медіа, заохочувати незалежність редакцій та боротися з безкарним насиллям проти журналістів.

Автори індексу заявляють, що інформаційна війна з Росією мала негативні наслідки, включно із забороною російських сайтів, заборонами на в’їзд для іноземних журналістів та судами в справах про державну зраду.

На думку "Репортерів без кордонів", зміна влади в Україні не вплинула на ситуацію з погрозами та нападами на журналістів. Вони згадують про черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер після нападу влітку 2019 року.

"Репортери без кордонів" заявили, що занепокоєння і надалі викликають питання доступу до інформації, маніпуляцій в новинах, порушень конфіденційності джерел, кібератак та крайнощів у боротьбі із фейковими новинами (включно із запропонованим законом про боротьбу з дезінформацією, який загрожуватиме свободі преси).

В організації додали, що непідконтрольні Україні райони Донбасу залишаються недоступними для журналістів та західних оглядачів.

Цьогорічний "Індекс свободи преси" очолюють Норвегія, Фінляндія, Данія, Швеція та Нідерланди.