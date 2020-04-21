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Facebook видалятиме пости про акції протесту проти карантину

Вівторок, 21 квітня 2020, 13:38
Facebook видалятиме пости про акції протесту проти карантину

У деяких штатах США Facebook буде видаляти події, в яких будуть закликати виходити на мітинги проти карантину через коронавірус.

Джерело: CNN

Деталі: Facebook вже видалив повідомлення про протести в Каліфорнії, Нью-Джерсі і Небрасці.

За словами представника Facebook Енді Стоуна, протести йдуть врозріз з принципами соціального дистанціювання у Штатах.

Нещодавно у США вибухнули протести: через продовження карантину багато американців втратили роботу.

Пряма мова Стоуна: "Якщо уряд не забороняє проведення заходу протягом цього часу, ми дозволяємо його організацію у Facebook. Але якщо подія порушує обмеження про соціальноне дистанціювання, то Facebook не буде їх публікувати".

Також в Facebook працюють над тим, щоб отримати відповіді про такі ж рішення від урядів штатів у Вісконсині, Огайо, Пенсільванії і Нью-Йорку.

Українська правда

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Теми: карантинСШАТрампкоронавірусCovid-2019
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