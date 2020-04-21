Facebook будет удалять посты об акциях протеста против карантина

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Вторник, 21 апреля 2020, 13:38

В некоторых штатах США Facebook будет удалять события, в которых будут призывать выходить на митинги против карантина из-за коронавируса.

Источник: CNN

Детали: Facebook уже удалил сообщения о протестах в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске.

По словам представителя Facebook Энди Стоуна, протесты идут вразрез с принципами социального дистанцирования штатов.

В последние дни в США разразились протесты: из-за продления карантина многие американцы потеряли работу.

Прямая речь Стоуна: "Если правительство не запрещает проведение мероприятия в течение этого времени, мы разрешаем его организацию на Facebook. Но если события нарушают ограничения по социальном дистанцированим, то Facebook не будет их публиковать".

Также в Facebook работает над тем, чтобы получить ответы о таком же решении от правительств штатов в Висконсине, Огайо, Пенсильвании и Нью-Йорке.

Украинская правда
Темы: карантин США Трамп коронавирус Covid-2019


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