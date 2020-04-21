Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook будет удалять посты об акциях протеста против карантина

Вторник, 21 апреля 2020, 13:38
Facebook будет удалять посты об акциях протеста против карантина

В некоторых штатах США Facebook будет удалять события, в которых будут призывать выходить на митинги против карантина из-за коронавируса.

Источник: CNN

Детали: Facebook уже удалил сообщения о протестах в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске.

По словам представителя Facebook Энди Стоуна, протесты идут вразрез с принципами социального дистанцирования штатов.

В последние дни в США разразились протесты: из-за продления карантина многие американцы потеряли работу.

Прямая речь Стоуна: "Если правительство не запрещает проведение мероприятия в течение этого времени, мы разрешаем его организацию на Facebook. Но если события нарушают ограничения по социальном дистанцированим, то Facebook не будет их публиковать".

Также в Facebook работает над тем, чтобы получить ответы о таком же решении от правительств штатов в Висконсине, Огайо, Пенсильвании и Нью-Йорке.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинСШАТрампкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
Все новости...
Реклама: