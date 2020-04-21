У Чернігові дезінфікують суд: в учасника процесу виявили COVID-19

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Вівторок, 21 квітня 2020, 13:50

У Чернігівському райсуді проводять дезінфекцію, оскільки в одного з учасників судового засідання виявили коронавірус.

Джерело: сайт суду

Дослівно: "19 квітня Чернігівським районним судом Чернігівської області розглядалась справа про обрання запобіжного заходу особі, яка знаходилася тривалий час у розшуку та була затримана працівниками поліції після повернення на територію України із Республіки Польща.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Представники Національної поліції 20 квітня повідомили керівництво суду, що у підозрюваного виявлено COVID-19".

Деталі: Відзначається, що усі працівники поліції, які контактували із підозрюваним, перебувають на самоізоляції.

Також вирішили самоізолюватися суддя та секретар судового засідання.

Наразі у приміщенні суду проводять дезінфекцію.

Роботу суду відновлять з 22 квітня.  

Українська правда
Теми: Чернігів суд коронавірус


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