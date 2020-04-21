У Чернігові дезінфікують суд: в учасника процесу виявили COVID-19
У Чернігівському райсуді проводять дезінфекцію, оскільки в одного з учасників судового засідання виявили коронавірус.
Джерело: сайт суду
Дослівно: "19 квітня Чернігівським районним судом Чернігівської області розглядалась справа про обрання запобіжного заходу особі, яка знаходилася тривалий час у розшуку та була затримана працівниками поліції після повернення на територію України із Республіки Польща.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Представники Національної поліції 20 квітня повідомили керівництво суду, що у підозрюваного виявлено COVID-19".
Деталі: Відзначається, що усі працівники поліції, які контактували із підозрюваним, перебувають на самоізоляції.
Також вирішили самоізолюватися суддя та секретар судового засідання.
Наразі у приміщенні суду проводять дезінфекцію.
Роботу суду відновлять з 22 квітня.