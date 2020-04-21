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В Чернигове дезинфицируют суд: у участника процесса обнаружили COVID-19

Вторник, 21 апреля 2020, 13:50
В Чернигове дезинфицируют суд: у участника процесса обнаружили COVID-19

В Черниговском райсуде проводят дезинфекцию, поскольку у одного из участников судебного заседания обнаружили коронавирус.

Источник: сайт суда

Дословно: "19 апреля Черниговским районным судом Черниговской области рассматривалось дело об избрании меры пресечения человеку, который находился длительное время в розыске и был задержан работниками полиции после возвращения на территорию Украины из Республики Польша.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Представители Национальной полиции 20 апреля сообщили руководству суда, что у подозреваемого обнаружен COVID-19".

Детали: Отмечается, что все сотрудники полиции, которые контактировали с подозреваемым, находятся на самоизоляции.

Также решили самоизолироваться судья и секретарь судебного заседания.

Сейчас в помещении суда проводят дезинфекцию.

Работу суда восстановят с 22 апреля.

Украинская правда

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Темы: Черниговсудкоронавирус
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