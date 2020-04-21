В Чернигове дезинфицируют суд: у участника процесса обнаружили COVID-19
В Черниговском райсуде проводят дезинфекцию, поскольку у одного из участников судебного заседания обнаружили коронавирус.
Источник: сайт суда
Дословно: "19 апреля Черниговским районным судом Черниговской области рассматривалось дело об избрании меры пресечения человеку, который находился длительное время в розыске и был задержан работниками полиции после возвращения на территорию Украины из Республики Польша.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.
Представители Национальной полиции 20 апреля сообщили руководству суда, что у подозреваемого обнаружен COVID-19".
Детали: Отмечается, что все сотрудники полиции, которые контактировали с подозреваемым, находятся на самоизоляции.
Также решили самоизолироваться судья и секретарь судебного заседания.
Сейчас в помещении суда проводят дезинфекцию.
Работу суда восстановят с 22 апреля.