В Чернигове дезинфицируют суд: у участника процесса обнаружили COVID-19

309 просмотров
Вторник, 21 апреля 2020, 13:50

В Черниговском райсуде проводят дезинфекцию, поскольку у одного из участников судебного заседания обнаружили коронавирус.

Источник: сайт суда

Дословно: "19 апреля Черниговским районным судом Черниговской области рассматривалось дело об избрании меры пресечения человеку, который находился длительное время в розыске и был задержан работниками полиции после возвращения на территорию Украины из Республики Польша.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Представители Национальной полиции 20 апреля сообщили руководству суда, что у подозреваемого обнаружен COVID-19".

Детали: Отмечается, что все сотрудники полиции, которые контактировали с подозреваемым, находятся на самоизоляции.

Также решили самоизолироваться судья и секретарь судебного заседания.

Сейчас в помещении суда проводят дезинфекцию.

Работу суда восстановят с 22 апреля.

Украинская правда
Темы: Чернигов суд коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Чернигове уже у 15 учеников подозревают гепатит "А" 28 октября 2019, 08:52
Вспышка гепатита А в школе Чернигова: госпитализированы 12 школьников 27 октября 2019, 11:53
Из-за газа из школы Чернигова эвакуировали более 750 учеников, есть госпитализированные 12 октября 2019, 20:35
Все новости
Главные новости
Кличко рассказал, когда начнут снимать ограничения в Киеве
Коронавирус: в город Одесской области планируют ввести Нацгвардию
21 апреля. No time to die: Обвал цен на нефть, в Беларуси проведут парад Победы, в Германии отменили Октоберфест
Карантин планируют продлить до 12 мая. Предусматриваются смягчения
Все новости
психология

9 привычек злых людей, и как их не повторять

улыбнитесь!

10 кошек, попавших в очень неудобные ситуации

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!