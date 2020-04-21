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Кількість померлих від коронавірусу в Англії на 41% більше, ніж повідомлялося

Вівторок, 21 квітня 2020, 13:59

Справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.

Про це свідчать дані Управління національної статистики, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Управління повідомило, що до 10 квітня зафіксовано 13 211 смертей, тоді як уряд повідомив про 9288 померлих у лікарні. Статистичні дані враховують також тих, хто помер поза межами лікарень.

COVID-19, респіраторне захворювання, спричинене новим коронавірусом, згадувалось у третині всіх свідоцтв про смерть, виданих в Англії та Уельсі за тиждень до 19 квітня.

У Лондоні більш ніж половина свідоцтв про смерть, виданих цього тижня, згадували COVID-19.

Останні дані про смерть у лікарнях, опубліковані в понеділок, показують, що по всій Великій Британії з початку епідемії померли 16 509 людей.

Нагадаємо, минулого тижня уряд країни розширив коло осіб, яких мають тестувати у першу чергу.

16 квітня Велика Британія вирішила ще на три тижні продовжити дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією. 

Теми: Велика Британіякарантинкоронавірус
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