Количество умерших от коронавируса в Англии на 41% больше, чем сообщалось

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Вторник, 21 апреля 2020, 13:59

Настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавирусом в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля.

Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Управление сообщило, что до 10 апреля зафиксировано 13 211 смертей, тогда как правительство сообщило о 9288 умерших в больнице. Статистические данные учитывают также тех, кто умер за пределами больницы.

COVID-19 - респираторное заболевание, вызванное новым коронавирусом, - упоминалось в трети всех свидетельств о смерти, выданных в Англии и Уэльсе за неделю до 19 апреля.

В Лондоне более половины свидетельств о смерти, выданных на этой неделе, упоминали COVID-19.

Последние данные о смерти в больницах, опубликованные в понедельник, показывают, что по всей Великобритании с начала эпидемии умерли 16 509 человек.

На прошлой неделе правительство страны расширило круг лиц, которых должны тестировать в первую очередь.

16 апреля Великобритания решила еще на три недели продлить действие карантинных мер в связи с пандемией.

Темы: Британия карантин коронавирус


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