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Турнір у пам'ять про Лобановського перенесли на рік

Вівторок, 21 квітня 2020, 14:29
Турнір у пам'ять про Лобановського перенесли на рік

Турнір Валерія Лобановського, який було заплановано на 29-31 травня 2020 року, перенесено на травень 2021 року.

Джерело: Українська асоціація футболу

Дослівно: "29-31 травня мав проходити XVII Турнір Валерія Лобановського за участю молодіжних збірних України, Португалії, Словенії та Болгарії. Але через пандемію й вердикт Виконкому УЄФА про призупинення всіх футбольних заходів до додаткового рішення УЄФА турнір в Україні в цей термін було скасовано. 

Змагання перенесено на 2021 рік. Орієнтовні дати залишаються тими самими, що й цього року".

Деталі: Планується, що наступного разу підопічні Руслана Ротаня зберуться 31 серпня.

Збір української "молодіжки" буде присвячено виїзним матчам відбірного турніру Євро-2021 проти команд Данії (4 вересня) та Фінляндії (8 вересня).

Довідково: Турнір Валерія Лобановського було організовано у 2003 році. У перших двох розіграшах брали участь клубні команди (обидва рази перемагало київське "Динамо"), потім одного разу — національні збірні. Після цього за трофей почали змагатися молодіжні збірні різних країн.

Україна пробивалася до фіналу шість разів, а переможцем турніру ставала двічі – у 2009-му та 2019 роках.

УП, оновлено
Теми: футболспорткоронавірускарантин
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