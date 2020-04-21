Турнир в память о Лобановском перенесли на год

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Вторник, 21 апреля 2020, 14:29

Турнир Валерия Лобановского, который был запланирован на 29-31 мая 2020 года, перенесен на 2021-й год.

Источник: Tribuna.com

Детали: Ориентировочные даты те же, что и в этом году.

В Мемориале Лобановского-2020 должны были сыграть молодежные сборные Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Сейчас в планах ближайший сбор сборной Украины U-21 запланирован на 31 августа.

На 4 сентября планируется встреча с Данией, на 8 сентября – с Финляндией.

Темы: футбол спорт коронавирус карантин


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