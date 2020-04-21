Турнир в память о Лобановском перенесли на год

Турнир Валерия Лобановского, который был запланирован на 29-31 мая 2020 года, перенесен на май 2021 года.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Дословно: "29-31 мая должен был проходить XVII Турнир Валерия Лобановского с участием молодежных сборных Украины, Португалии, Словении и Болгарии. Но из-за пандемии и вердикт исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий до дополнительного решения УЕФА турнир в Украине в этот срок был отменен.

Соревнования перенесены на 2021. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году".

Детали: Планируется, что в следующий раз подопечные Руслана Ротаня соберутся 31 августа.

Сбор украинской "молодежки" будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).

Справка: Турнир Валерия Лобановского был организован в 2003 году. В первых двух розыгрышах участвовали клубные команды (оба раза побеждало киевское "Динамо"), затем один раз – национальные сборные. После этого за трофей начали соревноваться молодежные сборные разных стран.

Украина пробивалась в финал шесть раз, а победителем турнира становилась дважды – в 2009-м и 2019 годах.