Турнир в память о Лобановском перенесли на год

Турнир Валерия Лобановского, который был запланирован на 29-31 мая 2020 года, перенесен на 2021-й год.

Источник: Tribuna.com

Детали: Ориентировочные даты те же, что и в этом году.

В Мемориале Лобановского-2020 должны были сыграть молодежные сборные Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Сейчас в планах ближайший сбор сборной Украины U-21 запланирован на 31 августа.

На 4 сентября планируется встреча с Данией, на 8 сентября – с Финляндией.