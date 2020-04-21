СБУ пише, що викрила понад 200 агітаторів, які писали фейки про коронавірус

Служба безпеки повідомляє, що з початку карантину викрила 207 інтернет-агітаторів, котрі поширювали різноманітні фейки про коронавірус.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Інформацію про 197 виявлених агітаторів СБУ спрямувала до Нацполіції. Половина порушників вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку.

Встановлено, що 10 із 207 виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони.

Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 ККУ)".

Деталі: Повідомляється, що такі агітатори працювали в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому.

У Кіровоградській області поширювали фейки не лише про карантин, а навіть вербували українців до так званих "Л/ДНР".

За даним фактом відкрили провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації) ККУ.

На Полтавщині агітатор адміністрував понад 10 спільнот, які поєднували майже 20 тисяч користувачів. На цих ресурсах він розміщував деструктивні публікації про перебіг пандемії COVID-19, заклики до сепаратизму та зміни меж території України, викривлені факти щодо Дня перемоги над нацизмом.

Інформацію для своїх публікацій агітатор брав із пропагандистських інтернет-видань РФ.

У СБУ повідомляють, що для конспірації зловмисник виїжджав в іншу область, звідки "постив" фейкові новини, а гроші на поїздки він отримував від російських кураторів.

Також СБУ заблокувала понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією 800 тисяч користувачів.