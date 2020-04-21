СБУ пишет, что разоблачила более 200 агитаторов, которые писали фейки о коронавирус

Служба безопасности сообщает, что с начала карантина разоблачила 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Информацию о 197 агитаторах СБУ направила в Нацполицию. Половина нарушителей уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Установлено, что 10 из 207 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.

В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 УК)".

Детали: Сообщается, что такие агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком.

В Кировоградской области распространяли фейки не только о карантине, а также вербовали украинцев в так называемые "Л/ДНР".

По данному факту открыли производство по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК.

На Полтавщине агитатор администрировал более 10 сообществ, которые объединяли почти 20 тысяч пользователей. Пишут, что на этих ресурсах агитатор размещал деструктивные публикации о ходе пандемии COVID-19, призывы к сепаратизму и изменении границ Украины, искривленные факты о дне победы над нацизмом.

Информацию для своих публикаций агитатор брал с пропагандистских интернет-изданий РФ.

В СБУ сообщают, что для конспирации злоумышленник выезжал в другую область, откуда "постил" фейковые новости, а деньги на поездки он получал от российских кураторов.

Также СБУ заблокировала более 2 тысяч интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тысяч пользователей.