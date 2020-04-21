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Словаччина послаблює карантин: відкриваються магазини і спортмайданчики

Вівторок, 21 квітня 2020, 15:33

Уряд Словаччини розробив чотирьохетапний план із послаблення карантинних заходів, введених через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання SME.

З середи почнуть відкриватися всі магазини та заклади з торговою площею до 300 квадратних метрів. Ресторани і паби також повинні бути відкриті.

Також буде дозволено відкрити ринки просто неба, автомобільні ринки і місця для спортивних тренувань.

Хостели зможуть відкриватися, але тільки для тривалого проживання, а не для відпочинку і без ресторанів.

План ослаблення карантинних заходів повинен бути затверджений у вівторок Центральним кризовим штабом Словаччини.

Наступні етапи передбачають відкриття місць для короткотермінового проживання, туристичних визначних пам'яток на відкритому повітрі, послуги таксі, а також більших магазинів і бібліотек, і, нарешті, громадські та культурні заходи.

Ці етапи можуть бути введені з двотижневими інтервалами, але також і пізніше.

Заходи гігієни, такі як носіння масок, дистанціювання, дезінфекція рук і обмежена кількість людей у магазинах, залишаються чинними.

У Словаччині станом на ранок вівторка підтверджено 1199 випадків захворювання на коронавірус, померли 14 людей.

Словацький уряд заборонив міжнародні пасажирські перевезення, закрив школи та більшість магазинів, заборонив культурні, релігійні та спортивні заходи та запровадив 14-денний карантин для всіх, хто повертається з-за кордону.

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Теми: Словаччинакарантин
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