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Словакия ослабляет карантин: открываются магазины и спортплощадки

Вторник, 21 апреля 2020, 15:33

Правительство Словакии разработало четырехэтапный план по ослаблению карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание SME.

Со среды начнут открываться все магазины и учреждения с торговой площадью до 300 квадратных метров. Рестораны и пабы также должны быть открыты.

Также будет разрешено открыть рынки под открытым небом, автомобильные рынки и места для спортивных тренировок.

Хостелы смогут открываться, но только для длительного проживания, а не для отдыха и без ресторанов.

План ослабление карантинных мер должен быть утвержден во вторник Центральным кризисным штабом Словакии.

Следующие этапы предусматривают открытие мест для краткосрочного проживания, туристических достопримечательностей на открытом воздухе, услуг такси, а также крупных магазинов и библиотек и, наконец, общественные и культурные мероприятия.

Эти этапы могут быть введены с недельными интервалами, но также и позже.

Меры гигиены, такие как ношение масок, дистанцирование, дезинфекция рук и ограниченное количество людей в магазинах, остаются в силе.

В Словакии по состоянию на утро вторника подтверждено 1199 случаев заболевания коронавирусом, умерли 14 человек.

Словацкое правительство запретило международные пассажирские перевозки, закрыло школы и большинство магазинов, запретило культурные, религиозные и спортивные мероприятия и ввело 14-дневный карантин для всех, кто возвращается из-за границы.

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Темы: Словакиякарантин
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