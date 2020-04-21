Спалах COVID-19 у гуртожитку під Києвом: 37 хворих, двоє померли

В одному з приватних гуртожитків міста Вишневе на Київщині виявили масове захворювання на коронавірус.

Джерело: т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін на онлайн-брифінгу

Пряма мова: "Маємо надзвичайний випадок масового захворювання на коронавірус в одному з гуртожитків міста Вишневе. Він знаходиться у приватній власності. За попередніми оцінками, там мешкає понад 300 людей. Точну кількість мешканців наразі з'ясовують правоохоронці та місцева влада. На цю мить в цьому осередку виявлено 37 хворих, в тому числі діти. Є двоє померлих на жаль".

Деталі: За словами Володіна, всім мешканцям гуртожитку медики роблять ПЛР-тести. У гуртожитку запроваджено стан особливого пересування.

Інформаційне агентство "Інформ"

Місцева влада наразі організовує доставку харчів, ліків та засобів особистої гігієни в гуртожиток. Налагоджено взаємодію між мешканцями гуртожитку, міською лікарнею, службою екстреної допомоги та Києво-святошинською районною лікарнею. Саме в цьому медзакладі додатково вивільнили відділення на 65 місць для прийому хворих н коронавірус із вищевказаного гуртожитку, якщо виникне нагальна потреба.

Остаточну інформацію про масштаби захворювання в гуртожитку обіцяють у середу ввечері, коли будуть результати тестування В гуртожитку можуть облаштувати обсерватор.