Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом: 37 больных, двое умерли

3575 просмотров
Вторник, 21 апреля 2020, 16:01

В одном из частных общежитий города Вишневое Киевской области обнаружили массовое заболевание коронавирусом.

Источник: и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на онлайн-брифинге

Прямая речь: "Есть чрезвычайный случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Он находится в частной собственности. По предварительным оценкам, там проживает более 300 человек. Точное количество жителей выясняют правоохранители и местные власти. На данный момент в этом очаге выявлено 37 больных, в том числе дети. Есть два умерших, к сожалению".

 
Информационное агентство "Информ"

Детали: По словам Володина, всем жителям общежития медики делают ПЦР-тесты. В общежитии введено состояние особого передвижения.

Местные власти сейчас организуют доставку продовольствия, лекарств и средств личной гигиены в общежитие. Налажено взаимодействие между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской районной больницей. Именно в этом медучреждении дополнительно освободили отделение на 65 мест для приема больных коронавирусом из вышеуказанного общежития, если возникнет насущная необходимость.

Окончательную информацию о масштабах заболевания в общежитии обещают в среду вечером, когда будут результаты тестирования. В общежитии могут обустроить обсерватор.

 

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирус Киевская область Вишневое


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киверцах 6 полицейских заболели коронавирусом 21 апреля 2020, 15:55
Первую смерть от коронавируса зафиксировали на Николаевщине 21 апреля 2020, 14:50
СБУ пишет, что разоблачила более 200 агитаторов, которые писали фейки о коронавирус 21 апреля 2020, 14:47
Все новости
Главные новости
У Зеленского готовят несколько увольнений – источники
Спецоперация СБУ: поврежден столб со следами пуль на Майдане, ГБР составило протокол
"Когда и что будет открыто": у Зеленского обсудили смягчение карантина
Кличко рассказал, когда начнут снимать ограничения в Киеве
Все новости
Медицина

Как коронавирус влияет на тело человека

советы

Как отказать в онлайн-встречи, если нет настроения общаться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів