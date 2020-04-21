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В Австрії з 15 травня відкриють ресторани, церкви та деякі школи

Вівторок, 21 квітня 2020, 16:01

Австрія з 15 травня ще більше послабить карантинні заходи, запроваджені через епідемію коронавірусу.

Про це заявив канцлер Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд з середини травня дозволить знову відкрити ресторани і відновити релігійні служби. Крім того, мають відновитися шкільні заняття для випускників.

Курц заявив на пресконференції, що школи для решти учні будуть відкриватися поетапно, починаючи з 15 травня.

Раніше було оголошено, що з середини травня в Австрії зможуть відновити роботу музеї та деякі іншим культурні заклади.

Нагадаємо, в Австрії відкрилися невеликі магазини, які не працювали останні тижні через карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусів.

Великі торгові центри залишаються закритими до 2 травня. Ресторани та готелі можуть поступово почати відкриватися з середини травня.

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Теми: Австріякарантин
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