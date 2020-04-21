В Австрии с 15 мая откроют рестораны, церкви и некоторые школы

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Вторник, 21 апреля 2020, 16:01

Австрия с 15 мая еще больше ослабит карантинные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство со середины мая позволит вновь открыть рестораны и возобновить религиозные службы. Кроме того, должны возобновиться школьные занятия для выпускников.

Курц заявил на пресс-конференции, что школы для остальных ученики будут открываться поэтапно, начиная с 15 мая.

Ранее было объявлено, что с середины мая в Австрии смогут возобновить работу музеи и некоторые другие культурные учреждения.

Напомним, в Австрии открылись небольшие магазины, которые не работали последние недели из-за карантина.

Крупные торговые центры остаются закрытыми до 2 мая. Рестораны и гостиницы могут постепенно начать открываться с середины мая.

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Темы: Австрия карантин


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