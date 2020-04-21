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У Зеленського всерйоз візьмуться за Кернеса й Труханова, які не виконали рішення уряду

Вівторок, 21 квітня 2020, 16:46
У Зеленського всерйоз візьмуться за Кернеса й Труханова, які не виконали рішення уряду

Той факт, що в Харкові і Одесі не виконали рішення уряду про закриття продовольчих ринків, обговорять президент Володимиро Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова керівника ОП Андрія Єрмака: "Ми піднімемо це питання більш серйозно з президентом і міністром внутрішніх справ

Деталі: Повідомляється, що на селекторній нараді Єрмака з керівниками обласних ОДА торкнулися питання про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях.

Голови ОДА перелічених областей відзвітували, що станом на ранок вівторка всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті, проте в Харкові та Одесі вони продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття.

Передісторія:

  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про початок пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим Кабмін ухвалив з наступного дня ввести в Україні карантин - у тому числі припинити навчання в дитячих садах, школах і вузах.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес прийняв рішення закрити театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах, призупинити проведення спортивних заходів. Однак закривати дитячі садочки і школи не став, аргументуючи це тим, що останнім часом в школах знизився рівень захворювань на ГРВІ, а для батьків карантин "стає важким випробуванням".
  • Також Кернес противився закриттю метро в місті. Прокуратура Харківської області порушила проти чиновників міськради кримінальне провадження за фактом порушення правил боротьби з епідеміями (ч.1 ст. 325 КК України).
  • 13 березня міська влада Харкова перевела школярів на дистанційний режим навчання.

Читайте також: Кернес проти всіх. Як війна харківських еліт заважає боротьбі з коронавірусом

Українська правда

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Теми: карантинОдесаХарків
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