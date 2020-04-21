У Зеленского всерьез возьмутся за Кернеса и Труханова

Тот факт, что в Харькове и Одессе не выполнили решение правительства о закрытии продовольственных рынков, обсудят президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: Офис президента

Прямая речь руководителя ОП Андрея Ермака: "Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел".

Детали: Сообщается, что на селекторном совещании Ермака с руководителями областных ОГА был затронут вопрос о временном закрытии продовольственных рынков, в частности в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях.

Председатели ОГА перечисленных областей отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии.

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