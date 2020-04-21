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У Зеленского всерьез возьмутся за Кернеса и Труханова

Вторник, 21 апреля 2020, 16:46
У Зеленского всерьез возьмутся за Кернеса и Труханова

Тот факт, что в Харькове и Одессе не выполнили решение правительства о закрытии продовольственных рынков, обсудят президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: Офис президента

Прямая речь руководителя ОП Андрея Ермака: "Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел".

Детали: Сообщается, что на селекторном совещании Ермака с руководителями областных ОГА был затронут вопрос о временном закрытии продовольственных рынков, в частности в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях.

Председатели ОГА перечисленных областей отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии.

Предыстория

  • 11 марта Всемирная организация охраны здоровья сообщила о начале пандемии коронавируса. В связи с этим Кабмин постановил со следующего дня ввести в Украине карантин – в частности, приостановить учебу в детских садах, школах и вузах.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес принял решение закрыть театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах, приостановить проведение спортивных мероприятий. Однако закрывать детские садики и школы не стал, аргументируя это тем, что в последнее время в школах снизился уровень заболеваний ОРВИ, а для родителей карантин "становится тяжелым испытанием".
  • Также Кернес противился закрытию метро в городе. Прокуратура Харьковской области открыла на чиновников горсовета уголовное производство по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 УК Украины).
  • 13 марта городские власти Харькова перевели школьников на дистанционный режим обучения.

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Украинская правда
Темы: карантинОдессаХарьков
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