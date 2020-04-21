У Дніпрі керівниця обласної лікарні оголосила голодування

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Вівторок, 21 квітня 2020, 17:16

Генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні у Дніпрі Інеса Шевченко у вівторок оголосила голодування через запуск другого етапу медичної реформи.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Через реформу, яка розпочалася з 1 квітня, лікарі країни не матимуть заробітної плати. Зараз, якщо лікарні виплатили аванс, то на заробітну платню, за дуже маленьким винятком, грошей немає.

Для того, наприклад, щоб медики Дніпропетровської області до кінця року отримували зарплату, треба 1 мільярд 330 мільйонів державної субвенції, а нашому регіону виділили 300 мільйонів, тобто в 4,5 рази менше".

Деталі: За її словами, голодування – акція протесту на підтримку лікарів з усієї України, яким після початку другого етапу реформи не доплачуватимуть зарплату.

Про свої наміри Шевченко написала 17 квітня у Facebook.

Лікарка каже, що акція, яку вона розпочала 21 квітня, безстрокова.

Нагадаємо:

  • Другий етап медичної реформи почався з 1 квітня. Він передбачає запровадження принципу "гроші йдуть за пацієнтом" в закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу.

Теми: Дніпро медицина реформи голодування


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