В Днепре руководитель областной больницы объявила голодовку

Генеральная директор областной реабилитационной больницы в Днепре Инесса Шевченко во вторник объявила голодовку из-за запуска второго этапа медицинской реформы.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Через реформу, которая началась с 1 апреля, врачи страны без заработной платы. Сейчас, если больницы выплатили аванс, то на заработную плату, за очень маленьким исключением, денег нет.

Для того, например, чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 млрд 330 млн государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 млн, то есть в 4,5 раза меньше".

Детали: По ее словам, голодание - акция протеста в поддержку врачей со всей Украины, которым после начала второго этапа реформы будут не доплачивать зарплату.

О своих намерениях Шевченко написала 17 апреля в Facebook.

Врач говорит, что акция, которую она начала 21 апреля, бессрочная.

Напомним: