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Українця захопили в полон пірати біля берегів Беніну – МЗС

Вівторок, 21 квітня 2020, 17:59
Українця захопили в полон пірати біля берегів Беніну – МЗС

Біля берегів Беніну пірати напали на судно "Tommi Ritscher" і, за попередньою інформацією, захопили та вивезли у невідомому напрямі одного громадянина України.

Джерело: директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна".

Деталі: За словами Погорельцева, 20 квітня посольство України у ФРН отримало повідомлення, що біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно "Tommi Ritscher", IMO 9656137, прапор Португалії, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Німеччина).

Генеральне консульство України в Гамбурзі встановило контакт з оператором судна з метою з’ясування обставин справи. Окрім того, посольство України в Нігерії, яке відповідає за Бенін, звернулося до бенінських компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.

Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС.

Довідково: Республіка Бенін — держава на заході Африки. Межує з Нігерією, Нігером, Буркіна-Фасо, Того, південь країни омивається Гвінейською затокою.

"Українська правда" у Threads

Теми: піратиМЗС
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