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Украинец попал в плен пиратов у берегов Бенина – МИД

Вторник, 21 апреля 2020, 17:59
Украинец попал в плен пиратов у берегов Бенина – МИД

У берегов Бенина пираты напали на судно "Tommi Ritscher" и, по предварительной информации, захватили и вывезли в неизвестном направлении одого гражданина Украины.

Источник: директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "По предварительной информации, в результате нападения зазвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - член экипажа судна".

Детали: По словам Погорельцева, 20 апреля посольство Украины в ФРГ получило сообщение, что у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher", IMO 9656137, флаг Португалии, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Кроме того, посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось к бенинским компетентным органам с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Дело находится на контроле заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД.

Справка: Республика Бенин - государство на западе Африки. Граничит с Нигерией, Нигером, Буркина-Фасо, Того, юг страны омывается Гвинейской заливом.

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Темы: пиратыМИД
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