Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну йдуть дощі

Вівторок, 21 квітня 2020, 18:19
В Україну йдуть дощі

Найближчими днями в Україні подекуди дощитиме.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У середу, 22 квітня, хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 18°.

 

23-24 квітня у країні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 23 квітня місцями в північних областях, 24 квітня в Україні, крім півдня, невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 23 квітня в Україні, крім Закарпаття, 24 квітня на Лівобережжі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 12-17° тепла.

 
 

25 квітня у західних та північних областях вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, на решті території без опадів. 26 квітня невеликі та помірні дощі, лише вночі на південному сході країни без опадів. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 13-19°, 26 квітня у західних, північних та місцями в центральних областях 10-16°. У Карпатах дощ, 26 квітня з мокрим снігом; температура вночі та вдень 1-6° тепла (вдень 25 квітня 4-9° тепла).

 
 

У столичному регіоні 22 квітня хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°, по області - вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла.

23-24 квітня у Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ (23 квітня місцями). Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 23 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 12-17° тепла.

25 квітня у столиці вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°. 26 квітня невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

"Українська правда" в Threads

Теми: погодаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
Усі новини...
Реклама: