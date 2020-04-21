В Украину идут дожди

В ближайшие дни в Украине местами пройдут дожди.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В среду, 22 апреля, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 18°.

23-24 апреля в стране ожидается переменная облачность, без осадков, только днем ​​23 апреля местами в северных областях, 24 апреля в Украине, кроме юга, небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 23 апреля в Украине, кроме Закарпатья, 24 апреля на Левобережье заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 12-17° тепла.

25 апреля в западных и северных областях ночью местами небольшой дождь, днем ​​умеренный дождь, на остальной территории без осадков. 26 апреля небольшие и умеренные дожди, лишь ночью на юго-востоке страны без осадков. Температура ночью 3-9° тепла, днем ​​13-19°, 26 апреля в западных, северных и местами в центральных областях 10-16°. В Карпатах дождь, 26 апреля с мокрым снегом; температура ночью и днем ​​1-6° тепла (днем 25 апреля 4-9° тепла).

В столичном регионе 22 апреля облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем ​​11-13°, по области - ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​10-15° тепла.

23-24 апреля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь (23 апреля местами). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 23 апреля на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла.

25 апреля в столице ночью местами небольшой дождь, днем ​​умеренный дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°. 26 апреля небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15°.