В ОГП розказали, що робити, коли б'ють правоохоронці

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Вівторок, 21 квітня 2020, 18:40

Офіс генпрокурора розробив алгоритм дій для свідків або потерпілих від невиправданого застосування сили з боку правоохоронців.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "Офісом Генерального прокурора розроблений простий та зрозумілий алгоритм дій, які необхідно вжити людині, яка опинилася у подібній ситуації. Якщо Ви стали свідком або потерпілим від таких дій з боку правоохоронців, слідуйте рекомендаціям, з якими можна ознайомитись, переглянувши відео". 

Деталі: В опублікованому ОГП відео перераховано 8 кроків, які має здійснити жертва або свідок неправомірних дій правоохоронців.

У відповідній ситуації в ОГП рекомендують максимально запам’ятати всі обставини злочину, як от час, місце, кількість злочинців, можливих свідків, спробувати зафіксувати події на відео, звернутися до медиків для засвідчення отриманих травм і звернутися до найближчого відділення прокуратури або ДБР.

В ОГП рекомендують негайно повідомляти слідчого у своїй справі, якщо потерпілий почне отримувати погрози від своїх кривдників.

Як повідомляється, цього року органами прокуратури повідомлено про підозру у вчинені катувань 8 правоохоронцям і скеровано до суду 3 кримінальних провадження щодо 6 осіб.

Про підозру у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством, або погрозою застосування насильства, повідомлено 24 правоохоронцям, скеровано до суду 19 кримінальних проваджень щодо 28 осіб.

Теми: Офіс генпрокурора поліція права людини


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