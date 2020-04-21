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В ОГП рассказали, что делать, когда бьют правоохранители

Вторник, 21 апреля 2020, 18:40
В ОГП рассказали, что делать, когда бьют правоохранители

Офис генпрокурора разработал алгоритм действий для свидетелей или потерпевших от неоправданного применения силы со стороны правоохранителей.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Офисом Генерального прокурора разработан простой и понятный алгоритм действий, которые необходимо предпринять человеку, который оказался в подобной ситуации. Если Вы стали свидетелем или потерпевшим от таких действий со стороны правоохранителей, следуйте рекомендациям, с которыми можно ознакомиться, просмотрев видео".

Детали: В опубликованном ОГП видео перечислено 8 шагов, которые следует осуществить жертве или свидетелю неправомерных действий правоохранителей.

В соответствующей ситуации в ОГП рекомендуют максимально запомнить все обстоятельства преступления, такие как время, место, количество преступников, возможных свидетелей, попробовать зафиксировать события на видео, обратиться к медикам для освуидетельствования полученных травм и обратиться в ближайшее отделение прокуратуры или ГБР.

В ОГП рекомендуют немедленно уведомлять следователя в своем деле, если пострадавший начнет получать угрозы от своих обидчиков.

Как сообщается, в этом году органами прокуратуры сообщено о подозрении в совершении пыток 8 правоохранителям и направлено в суд 3 уголовных производства в отношении 6 человек.

О подозрении в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, сообщено 24 правоохранителям, направлено в суд 19 уголовных производств в отношении 28 человек.

Темы: Офис генпрокурораполицияправа человека
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