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З Ізраїлю привезли апарати ШВЛ

Вівторок, 21 квітня 2020, 19:35
З Ізраїлю привезли апарати ШВЛ

Шість апаратів штучної вентиляції легень придбав для українських медзакладів почесний консул України в Ізраїлі Керцнер Офер.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ

Деталі: Відомо, що наразі апарати вже прямують до лікарень.

Дослівно: "МЗС України дякує почесному консулу України в Ізраїлі за таку потрібну для нашої країни гуманітарну допомогу".

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Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяІзраїльМЗС
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