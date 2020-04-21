З Ізраїлю привезли апарати ШВЛ

Шість апаратів штучної вентиляції легень придбав для українських медзакладів почесний консул України в Ізраїлі Керцнер Офер.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ

Деталі: Відомо, що наразі апарати вже прямують до лікарень.

Дослівно: "МЗС України дякує почесному консулу України в Ізраїлі за таку потрібну для нашої країни гуманітарну допомогу".

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