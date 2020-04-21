Из Израиля привезли аппараты ИВЛ

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Вторник, 21 апреля 2020, 19:35

Шесть аппаратов искусственной вентиляции легких приобрел для украинских медучреждений почетный консул Украины в Израиле Керцнер Офер.

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел

Детали: Известно, что сейчас аппараты уже направляются в больницы.

Дословно: "МИД Украины благодарит почетного консула Украины в Израиле за такую нужную для нашей страны гуманитарную помощь".

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Украинская правда
Темы: коронавирус эпидемия Израиль МИД


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