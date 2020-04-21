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Через спалах коронавірусу "закрили" жіночий монастир на Хмельниччині

Вівторок, 21 квітня 2020, 19:57
Через спалах коронавірусу закрили жіночий монастир на Хмельниччині

Через виявлення у жіночому монастирі на Хмельниччині 5 хворих на Covid-19 доступ сторонніх осіб до закладу було обмежено.

Джерело: сайт держадміністрації Летичівського району, де розташований монастир

Деталі: Йдеться про Свято-Преображенський жіночий монастир в селі Головчинці.

Двох його мешканок госпіталізовано до Хмельницької інфекційної лікарні, ще троє перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем перебування.

Коло контактних осіб встановлено, наразі вони знаходяться на режимі самоізоляції з дотриманням карантинних вимог.

Проведено дезінфекцію в межах осередку інфекційної хвороби та прилеглих до осередку територій та вулиць в селі Головчинці. Також дезінфіковано вулиці Летичева та Меджибожа.

Дослівно: "Доступ сторонніх осіб до Свято-Преображенського Головчинецького жіночого монастиря обмежено".

Українська правда

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Теми: релігіяцерквакоронавірусепідеміяCovid-2019
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