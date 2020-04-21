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Из-за вспышки коронавируса "закрыли" женский монастырь на Хмельнитчине

Вторник, 21 апреля 2020, 19:57
Из-за вспышки коронавируса закрыли женский монастырь на Хмельнитчине

Из-за обнаружения в женском монастыре в Хмельницкой 5 больных Covid-19 доступ посторонних лиц в заведение был ограничен.

Источник: сайт госадминистрации Летичевского района, где расположен монастырь

Детали: Речь идет о Свято-Преображенском женском монастыре в селе Головчинцы.

Двух его обитательниц госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу, еще трое находятся на амбулаторном лечении по месту пребывания.

Круг контактных лиц установлен, пока они находятся на режиме самоизоляции с соблюдением карантинных требований.

Проведена дезинфекция в пределах очага инфекционной болезни и прилегающих к очагу территорий и улиц в селе Головчинцы. Также дезинфицированы улицы Летичева и Меджибож.

Дословно: "Доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский Головчинецкий женский монастырь ограничен".

Украинская правда

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Темы: религияцерковькоронавирусэпидемияCovid-2019
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