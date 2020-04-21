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Садовий переніс День Львова через коронавірус

Вівторок, 21 квітня 2020, 19:57
Садовий переніс День Львова через коронавірус

День міста у Львові перенесли на невідомий термін через пандемію COVID-19.

Джерело: мер міста Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "День міста, який ми звикли святкувати у першу неділю травня, цього року змушені перенести. Разом зі святкуванням переносимо також і відзначення почесними нагородами міста Львова: "Львів’янин року", "Почесний львів’янин" і "Шляхетна родина".

Деталі: Влада повідомить дату святкування після карантину.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: Станом на 9 ранку 21 квітня у Львівській області 256 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 10 летальних, 26 пацієнтів одужали.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяСадовийЛьвів
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