Садовий переніс День Львова через коронавірус

День міста у Львові перенесли на невідомий термін через пандемію COVID-19.

Джерело: мер міста Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "День міста, який ми звикли святкувати у першу неділю травня, цього року змушені перенести. Разом зі святкуванням переносимо також і відзначення почесними нагородами міста Львова: "Львів’янин року", "Почесний львів’янин" і "Шляхетна родина".

Деталі: Влада повідомить дату святкування після карантину.

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Нагадаємо: Станом на 9 ранку 21 квітня у Львівській області 256 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 10 летальних, 26 пацієнтів одужали.