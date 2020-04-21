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Садовый перенес День Львова из-за коронавируса

Вторник, 21 апреля 2020, 19:57
Садовый перенес День Львова из-за коронавируса

День города во Львове перенесли на неизвестный срок из-за пандемии COVID-19.

Источник: мэр города Андрей Садовой в Facebook

Прямая речь Садового: "День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести. Вместе с празднованием переносим также и празднования почетными наградами города Львова: "Львовянин года", "Почетный львовянин" и "Благородная семья".

Детали: Власть сообщит дату празднования после карантина.

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Напомним: По состоянию на 9 утра 21 апреля во Львовской области 256 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 10 летальных, 26 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияСадовыйЛьвов
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