Садовый перенес День Львова из-за коронавируса

День города во Львове перенесли на неизвестный срок из-за пандемии COVID-19.

Источник: мэр города Андрей Садовой в Facebook

Прямая речь Садового: "День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести. Вместе с празднованием переносим также и празднования почетными наградами города Львова: "Львовянин года", "Почетный львовянин" и "Благородная семья".

Детали: Власть сообщит дату празднования после карантина.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: По состоянию на 9 утра 21 апреля во Львовской области 256 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 10 летальных, 26 пациентов выздоровели.