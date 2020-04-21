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Коронавірус у Франції: кількість пацієнтів у реанімації знижується 13-й день поспіль

Вівторок, 21 квітня 2020, 21:18

У Франції число пацієнтів з коронавірусом у реанімації знижується вже 13-й день поспіль, кількість госпіталізацій також продовжує знижуватися.

Такими є оновлені дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Жертвами коронавірусу у Франції стали 20 796 людей. Протягом останньої доби померла  531 людина – трохи менше, ніж напередодні.

З початку епідемії було госпіталізовано в цілому 30 106 осіб, у тому числі 1885 пацієнтів за останні 24 години. Ця цифра знижується, оскільки за останні 24 години в лікарні було госпіталізовано на 478 осіб менше.

Також  тринадцятий день поспіль у Франції знижується число пацієнтів, госпіталізованих в реанімацію. В цілому зараз у реанімації перебувають 5433 пацієнти.

Кількість людей, які видужали після коронавірусної хвороби, зросла до 39 181.

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Теми: Франціякоронавірус
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