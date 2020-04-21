Коронавирус во Франции: количество пациентов в реанимации снижается 13-й день подряд

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Вторник, 21 апреля 2020, 21:18

Во Франции число пациентов с коронавирусом в реанимации снижается уже 13-й день подряд, количество госпитализаций также продолжает снижаться.

Таковы обновленные данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Жертвами коронавируса во Франции стали 20 796 человек. В течение последних суток умер 531 человек – чуть меньше, чем накануне.

С начала эпидемии было госпитализировано в общей сложности 30 106 человек, в том числе 1885 пациентов за последние 24 часа. Эта цифра снижается, поскольку за последние 24 часа были госпитализированы на 478 человек меньше.

Также тринадцатый день подряд во Франции снижается число пациентов, госпитализированных в реанимацию. В целом сейчас в реанимации находятся 5433 пациента.

Количество людей, которые выздоровели после коронавируной болезни, возросло до 39 181.

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Темы: Франция коронавирус


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