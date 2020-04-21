Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус во Франции: количество пациентов в реанимации снижается 13-й день подряд

Вторник, 21 апреля 2020, 21:18

Во Франции число пациентов с коронавирусом в реанимации снижается уже 13-й день подряд, количество госпитализаций также продолжает снижаться.

Таковы обновленные данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Жертвами коронавируса во Франции стали 20 796 человек. В течение последних суток умер 531 человек – чуть меньше, чем накануне.

С начала эпидемии было госпитализировано в общей сложности 30 106 человек, в том числе 1885 пациентов за последние 24 часа. Эта цифра снижается, поскольку за последние 24 часа были госпитализированы на 478 человек меньше.

Также тринадцатый день подряд во Франции снижается число пациентов, госпитализированных в реанимацию. В целом сейчас в реанимации находятся 5433 пациента.

Количество людей, которые выздоровели после коронавируной болезни, возросло до 39 181.

Читайте также Отпуска эпохи коронавируса: когда Европа начнет принимать самолеты и туристов из Украины

Темы: Франциякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Франция
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
В Кремле пригрозили "последствиями" после решения Франции дать дальнобойные ракеты Украине
Последние новости
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
Все новости...
Реклама: