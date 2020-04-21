Зеленський поскаржився, що епідемія коронавірусу гальмує турборежим

Президент Володимир Зеленський жаліється, що епідемія коронавірусу дещо стримує так званий турборежим, в якому його команда реформує країну.

Джерело: його коментар виданню BBC News Україна

Пряма мова: "Ми зробили вже багато змін. На жаль, виклики, як, приміром, епідемія коронавірусу, дещо стишують наш турборежим. Але ми не зупинимося зміцнювати Україну".

Деталі: Зеленський зазначив, що бути президентом - нелегка робота. Вона забирає увесь його час, і не дає достатньо побути з родиною та дітьми. "Вона (робота - УП) дуже вимоглива та відповідальна. І саме тому я не маю права зупинятися чи здаватися", - додав він.