Зеленский пожаловался, что эпидемия коронавируса тормозит турборежим

Президент Владимир Зеленский говорит, что эпидемия коронавируса несколько сдерживает так называемый турборежим, в котором его команда реформирует страну.

Источник: его комментарий изданию BBC News Украина

Прямая речь: "Мы сделали уже многое. К сожалению, вызовы, как, например, эпидемия коронавируса, несколько сдерживают наш турборежим. Но мы не прекратим укреплять Украину".

Детали: Зеленский отметил, что быть президентом - нелегкая работа. Она забирает все его время и не дает достаточно побыть с семьей и детьми. "Она (работа - УП) очень требовательна и ответственна. И именно поэтому я не имею права останавливаться или сдаваться", - добавил он.