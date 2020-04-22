Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Американський штат подав до суду на Китай за пандемію

Середа, 22 квітня 2020, 08:37
Американський штат подав до суду на Китай за пандемію

Міссурі став першим американським штатом, який подав до суду на китайську владу за виникнення пандемії коронавірусу.

Джерело: генеральний прокурор штату Ерік Шмітт. DW

Деталі: На думку генпрокурора штату Міссурі, Пекін "брехав" світу про захворювання COVID-19 і зробив надто мало для того, щоб зупинити епідемію на ранньому етапі.

Шмітт сказав, що "в Міссурі наслідки вірусу дуже реальні: тисячі заражені, багато хто загинув".

Він додав, що багато компаній малого бізнесу змушені були закритися, і тепер їхнім співробітникам дуже складно нагодувати свої сім'ї.

Позов, спрямований до суду штату Міссурі, адресовано китайській владі, комуністичній партії Китаю, низці міністерств, керівництву провінції Хубей і міста Ухань.

За словами прокурора, китайська влада "вводила громадськість в оману", "приховувала важливу інформацію", "заперечувала факти зараження від людини до людини" і навіть "ховала захисне спорядження".

Цій епідемії, заявив Шмітт, цілком "можна було запобігти".

Раніше член Палати представників Конгресу США республіканець Джим Бенкс закликав до міжнародного розслідування щодо Китаю за шкоду, завдану пандемією захворювання COVID-19.

На його думку, "якби лідери Китаю не розгубилися через спалах і не намагалися приховати поширення захворювання, світу, можливо, вдалося б краще підготуватися до нього" або ж не допустити поширення вірусу за межі китайської провінції Хубей.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяСШАКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
Усі новини...
Реклама: