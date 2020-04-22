Американський штат подав до суду на Китай за пандемію

Міссурі став першим американським штатом, який подав до суду на китайську владу за виникнення пандемії коронавірусу.

Джерело: генеральний прокурор штату Ерік Шмітт. DW

Деталі: На думку генпрокурора штату Міссурі, Пекін "брехав" світу про захворювання COVID-19 і зробив надто мало для того, щоб зупинити епідемію на ранньому етапі.

Шмітт сказав, що "в Міссурі наслідки вірусу дуже реальні: тисячі заражені, багато хто загинув".

Він додав, що багато компаній малого бізнесу змушені були закритися, і тепер їхнім співробітникам дуже складно нагодувати свої сім'ї.

Позов, спрямований до суду штату Міссурі, адресовано китайській владі, комуністичній партії Китаю, низці міністерств, керівництву провінції Хубей і міста Ухань.

За словами прокурора, китайська влада "вводила громадськість в оману", "приховувала важливу інформацію", "заперечувала факти зараження від людини до людини" і навіть "ховала захисне спорядження".

Цій епідемії, заявив Шмітт, цілком "можна було запобігти".

Раніше член Палати представників Конгресу США республіканець Джим Бенкс закликав до міжнародного розслідування щодо Китаю за шкоду, завдану пандемією захворювання COVID-19.

На його думку, "якби лідери Китаю не розгубилися через спалах і не намагалися приховати поширення захворювання, світу, можливо, вдалося б краще підготуватися до нього" або ж не допустити поширення вірусу за межі китайської провінції Хубей.