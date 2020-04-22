Американский штат подал в суд на Китай за пандемию

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Среда, 22 апреля 2020, 08:37

Миссури стал первым американским штатом, подавшим в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса.

Источник: генеральный прокурор штата Эрик Шмитт. DW

Детали: По мнению генпрокурора штата Миссури, Пекин "лгал" миру о заболевании COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе.

Шмитт сказал, что "в Миссури последствия вируса очень реальны: тысячи заражены, многие погибли".

Он добавил, что многие компании малого бизнеса вынуждены были закрыться, и теперь их сотрудникам очень сложно накормить свои семьи.

Иск, направленный в суд штата Миссури, адресован китайским властям, коммунистической партии Китая, ряду министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань.

По словам прокурора, китайские власти "вводили общественность в заблуждение", "скрывали важную информацию", "отрицали факты заражения от человека к человеку" и даже "прятали защитное сняряжение".

Эту эпидемию, заявил Шмитт, вполне "можно было предотвратить".

Ранее член Палаты представителей Конгресса США республиканец Джим Бэнкс призвал к международному расследованию в отношении Китая за ущерб, причиненный пандемией заболевания COVID-19.

По его мнению, "если бы лидеры Китая не растерялись из-за вспышки и не пытались скрыть распространение заболевания, миру, возможно, удалось бы лучше подготовиться к нему" или же не допустить распространения вируса за пределы китайской провинции Хубэй.

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия США Китай


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